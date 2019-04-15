Куньмин, Китай, 15 апреля, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Лесной пожар, бушевавший двое суток в уезде Хэцин провинции Юньнань на юго-западе Китая, был успешно потушен, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Более 1700 пожарных были направлены на тушение огня и уборку территории площадью 64 гектара. В пожарном департаменте полиции сообщили, что в настоящее время в районе не зафиксировано ни одного очага возгорания, однако пожарные продолжают патрулировать горную местность, пока вертолеты заливают тлеющие угли водой.

Как сообщили в местном отделении полиции, причиной пожара стал местный житель, который бросил непотушенный окурок в сухую траву близ леса.

Как отметили в национальной метеорологической обсерватории, в апреле 2019 года провинциях Сычуань и Юньнань на юго-западе Китая зафиксированы сильные ветры при очень сухой погоде, что провоцирует риск возгорания лесных пожаров.