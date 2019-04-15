Чита, 15 апреля, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Позднее сообщение о степном пожаре привело к ЧП в селе Хада-Булак Борзинского района Забайкальского края. Как сообщает газета «Вечорка», огонь уничтожил две чабанские стоянки, погиб домашний скот: козы, овцы, коровы.

Пожар

По словам местных жителей, инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 апреля, пострадал один человек. Забайкальские спасатели заявили, что причиной столь печальных последствий стало позднее сообщение о возгорании.

Всего с начала пожароопасного сезона в Забайкальском крае выявлены три лица, виновных в возникновении лесных пожаров, и 36 поджигателей сухой травы. За нарушение требований противопожарной безопасности выписано штрафов на общую сумму 101 тыс. руб.

Напомним, с 3 апреля на территории всего Забайкальского края действует режим повышенной готовности для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами. С 13 апреля постановлением губернатора Забайкальского края на территориях городского округа «Город Чита» и 22 муниципальных районов введён особый противопожарный режим.