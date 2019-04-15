Вашингтон, 15 апреля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен открыть границы и пропустить на территорию страны гуманитарную помощь. Об этом заявил во время выступления в колумбийской Кукуте госсекретарь США Майкл Помпео.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео призвал Мадуро открыть пограничные мосты и границы и заявил, что власти и США, и Колубмии хотят для жителей Венесуэлы «лучшего будущего». США ради помощи венесуэльцам продолжат использовать все имеющиеся политические и экономические возможности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы Венесуэла живет в условиях острого социально-экономического, а теперь и политического кризиса. В феврале оппозиция попыталась впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью, однако несколько автомобилей были сожжены. Въезду машин помешали подразделения полиции и нацгвардии Венесуэлы.

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