Ханчжоу, Китай, 15 апреля, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в производственном цехе в одном из предприятий в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Пожар

Пожар разгорелся в производственном цехе в городке Гуаньхайвэй близ города Цыси около 10:00 по местному времени. Два человека погибли на месте, еще двое получили серьезные ранения и были немедленно доставлены в госпиталь, однако скончались от полученных ран.

Спасательные работы были инициированы немедленно после инцидента. Пожар удалось потушить только к 10:30 по местному времени. Причины возгорания пока неизвестны, в настоящее время проводится расследование.