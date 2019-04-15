Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Сенаторы от Камчатки Валерий Пономарёв и Борис Невзоров стали самыми богатыми в Совете Федерации. Пальму первенства по личному благосостоянию сенаторы — единороссы, представляющие полуостров в верхней палате парламента, держат не первый год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Самый большой доход в 2018 году среди членов Совета Федерации задекларировал сенатор Валерий Пономарёв. Он является совладельцем компании «Океанрыбфлот». Эта компания в 2016 году стала крупнейшим спонсором политической партии «Единая Россия» в стране, перечислив в бюджет партии 43,3 млн рублей.

В 2018 году доход Валерия Пономарева составил 2 млрд 345 млн рублей. В 2017 году сенатор — рыбопромышленник заработал меньше — 1,8 млрд рублей. В 2016 году сенатор задекларировал 2,666 млрд рублей. На сегодняшний день Пономарёв является самым состоятельным членом Совфеда. Сенатор владеет тремя квартирами общей площадью в 500 кв.м., имеет три нежилых помещения, машиноместа, автомобили Бентли, Феррари и Волга.

Супруга сенатора в 2018 году заработала 27 млн рублей.

Ещё один сенатор от Камчатки, Борис Невзоров, уступает коллеге по величине годового дохода. В 2018 году он заработал 489 млн рублей. Это значительно больше, чем в 2017, тогда Невзоров задекларировал только 337 млн. Его семья владеет тремя земельными участками общей площадью 4 750 кв.м., тремя жилыми домами площадью 139, 339,1 и 745,6 кв.м., квартирой в 72,2 кв.м. В гараже сенатора имеются Бентли и Лексус его супруги. Жена Бориса Невзорова в 2018 году заработала 37,4 млн рублей.

Сенатор Невзоров также, как и его коллега Пономарёв, является представителем камчатского рыбопромышленного клана, он учредитель нескольких рыбопромысловых предприятий, крупнейшим из которых является ООО «Устькамчатрыба».

Как сообщало ИА REGNUM, жители богатейшего полуострова, в отличие от своих представителей в Совфеде, не могут, в большинстве своём похвалиться не то, что богатством, но даже достойным доходом. В 2018 году камчатцы если что и наращивали, так это долги по кредитам и коммунальным платежам. В 2018 году 315 тыс. жителей Камчатки взяли в кредит 22 млрд 804 млн, что на 6 млрд 445 млн больше, чем в 2017 году. Всего в 2018 году камчатцы задолжали банкам более 33 млрд рублей. «Плохая» задолженность составила 1 млрд 815 млн рублей.

По данным Камчатстата, каждый 66 житель полуострова или чиновник, или силовик. Заработки этой категории работников много выше, чем у строителей, моряков, рыбаков, и прочих.