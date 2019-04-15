Москва, 15 апреля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Европейцы, и в частности литовцы с поляками, всегда относились к народу Украины как к «быдлу» и холопам, и иного будущего для Украины в Европе не уготовано, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Qypchak Украинский флаг

"Когда Украина была вначале частью Литовского Княжества, а потом Речи Посполитой, население, которое там жило, было холопами, «быдлом» по-польски. Так поляки видели население Украины. Это единственное европейское прошлое, которые было у этого населения — «быдло Речи Посполитой». И так они хотят видеть ваше будущее. Другого европейского прошлого у вас не было. Если вы видите в этом гордость и вашу цель, то вы к ней идете», — заявил Кедми.

Он также отметил, что иначе в Европе к украинскому народу и к Украине не относятся и никогда не относились. Он также добавил, неважно, кто победит на президентских выборах, политика, которую он будет проводить, будет определяться Европой. При этом нынешняя Украина существует с позволения США и Европы и только как плацдарм против России.