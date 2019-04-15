Якутск, 15 апреля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. В Якутии приготовлены к исполнению приказы об утверждении методики формирования модельного штатного расписания сотрудников учреждений, подведомственных министерствам здравоохранения, образования и культуры республики. Фактически в школах, больницах и клубах республики пройдёт оптимизация, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оптимизация

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По информации газеты «Якутия», сократить планируется более 10 тыс. штатных единиц. Профсоюзы региона уточняют, что в образовании рассматривается возможность оптимизации 4 498 штатных единиц, в здравоохранении — 5 008, в министерстве культуры — 750. С учётом того, что люди часто работают на полутора-двух окладах, то сокращение может коснуться не менее 3 000 человек, а коснётся оно в основном жителей сёл.

В Сунтарском районе отрасль образования может потерять более 400 штатных единиц, в Хангаласском — более 300, в Верхневилюйском — 355 штатных единиц по всем трём отраслям, в Мегино-Кангаласском — 384, Нерюнгринском — 356. В отрасли культуры самое большое сокращение запланировано в Мегино-Кангаласском (77,5 штатных единиц) и Алданском (62 единицы) районах.

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Как пишет ЯСИА, в министерстве здравоохранения заверили, что более 3 000 из 5 008 оптимизируемых штатных единиц — вакантные. А министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов не видит в оптимизации особых проблем: «В целом по республике нет массового сокращения, которое бы препятствовало развитию культуры». При этом заместители министров образования и культуры Александр Мигалкин и Владислав Лёвочкин уверяли, что приказы носят рекомендательный характер, а утверждение штатных расписаний будет полномочиями самих учреждений.

По словам Владислава Лёвочкина, введение нового штатного расписания обусловлено в первую очередь повышением заработной платы работников культуры:

«Зарплата повысилась, а нагрузка работников сельских клубов осталась такой же. По сравнению с работниками республиканских центров их нагрузка намного ниже, а уровень зарплаты — одинаковый. Потому и появилась необходимость привести в соответствие численность работников и учреждений».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в медучреждениях Якутии не хватало 1 104 сотрудников. Больше всего запросов поступало от больниц на медсестёр, фельдшеров, терапевтов и педиатров. Самая большая нехватка персонала среди медучреждений Якутска наблюдалась в Якутской городской клинической больнице (потребность в 113 сотрудниках) и «Национальном центре медицины» (60 сотрудников). Наиболее остро врачи были нужны Алданскому, Олекминскому и Мирнинскому районам.