Москва, 15 апреля, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Кандидат Владимир Зеленский — это последняя надежда Украины на «обезболивающее», которое не сработает, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Что будет делать Украина, когда Зеленский провалится (а он провалится через четыре месяца)? Что будет дальше? Зеленский — это последняя надежда на не Порошенко, а какой-нибудь паллиатив. По ту сторону что будет?» — поставил вопрос Кургинян.

Как заявлял ранее политолог, в случае победы на выборах Зеленскому либо придется распустить Верховную раду, либо самоустраниться.

Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. За кресло главы государства поборются нынешний руководитель станы Петр Порошенко и актер комедийного жанра Владимир Зеленский, который опасается провокаций со стороны Порошенко.