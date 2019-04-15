Что угрожает русскому языку в Белоруссии и что ждёт Донбасс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Единственным членом соглашения о промысле в Арктике остаётся Россия;
- Минкультуры РФ заметило рост агрессивного национализма в Белоруссии;
- Порошенко «поддерживает» с Меркель пасхальное перемирие в Донбассе;
- Китай, Япония, Южная Корея продолжают идти к ЗСТ;
- Против введения евро выступают две трети поляков.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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