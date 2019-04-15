Саранск, 15 апреля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве 15-летнего юноши возбуждено в Мордовии. В подростка выстрелили из проезжавшего автомобиля, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Убийство

Преступление было совершено в ночь на 14 апреля на окраине лесополосы неподалеку от села Марьяновка в Большеберезниковском районе. Погибший юноша был с девушкой, которая рассказала, что услышала хлопок из проехавшей мимо машины, после чего её спутник упал.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти мальчика, он умер от огнестрельного ранения. Устанавливаются подробности произошедшего, стрелявший в подростка пока не задержан.

В момент нападения мальчик ехал на мопеде в одно из сел, уточняют местные СМИ. По словам жителей района, ранее подросток поссорился с 30-летним жителем Марьяновки, и мужчина мог отомстить ему за обиду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Барабинске Новосибирской области трое несовершеннолетних подростков нанесли побои 17-летнему юноше. Ролик с избиением появился в интернете и стал поводом для проверки, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.

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