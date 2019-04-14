Вашингтон, 15 апреля, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Запад потерял способность просчитывать действия России, как это происходило в период холодной войны. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти, передает Associated Press.

Eucom.mil Кёртис Скапаротти

«Мы понимали сигналы друг друга во времена холодной войны», — отметил Скапаротти.

Он напомнил, что ранее западные страны и Москва «говорили» друг с другом, однако теперь на Западе Россию не знают столь же хорошо, и это вызывает беспокойство. Генерал добавил, что считает контакты с потенциальным противником очень важной частью сдерживания.

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С Россией следовало бы общаться более плотно, это позволило бы лучше понимать друг друга и осознавать, для чего нужны те или иные действия, заключил Скапаротти и уточнил, что контакты с Москвой не обязательно наращивать чрезмерно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко пообещал со стороны России необходимые меры, связанные с усилением активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе. Нарастающая активность НАТО не добавляет безопасности, а скорее только подрывает региональную стабильность, заявил дипломат.