Киев, 15 апреля, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Пётр Порошенко около часа ждал своего соперника, артиста Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Ранее оппоненты не смогли договориться о дате предвыборных дебатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Порошенко явился на стадион с супругой и детьми. Ожидая Зеленского, он отвечал на вопросы журналистов, фотографировался, танцевал и пел. Так, украинский лидер исполнил отрывок известной песни «Ти ж мене пiдманула».

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Отвечая на вопрос о возможной победе Зеленского во втором туре выборов, Порошенко заявил, что будет уважать любой выбор украинского народа. Он также подчеркнул, что приложит все усилия к тому, чтобы дебаты с Владимиром Зеленским всё же состоялись.

По данным МВД Украины, арену в ожидании дебатов посетили около 5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на проведении дебатов 14 апреля настаивал Порошенко, Зеленский же призвал соперника встретиться 19 апреля, в последний день агитационной кампании. Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

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