Москва, 15 апреля, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Возможность покупки у России двух гражданских самолетов рассматривают власти КНДР. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Государственной думы РФ Сергей Неверов («Единая Россия») по итогам визита российской делегации в Пхеньян.

Dmitry Terekhov Самолёт российского прооизводства

В Пхеньяне российские парламентарии встретились с главой МИД КНДР Им Чхон Илем, который в числе прочего курирует вопросы экономического сотрудничества. Корейская сторона обозначила ряд предложений, среди которых — приобретение двух гражданских пассажирских самолетов, произведенных в РФ.

Власти КНДР рассчитывают, что российские лайнеры обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов, отметил Неверов и пояснил, что в ближайшее время передаст это предложение главе правительства Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Северную Корею прибыла очередная партия гуманитарной помощи из России, отправленная по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Москва направила Пхеньяну партию пшеницы. Населению КНДР не хватает продовольствия, в том числе — из-за жестких международных санкций и череды стихийных бедствий в последние несколько лет.

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