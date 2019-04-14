В Тульской области опрокинулся автобус с детьми
Тула, 15 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Экскурсионный автобус с детьми опрокинулся на трассе под Тулой, травмы получила одна из сопровождавших детей женщин. Об этом со ссылкой на МЧС России по Тульской области сообщает телеканал «Звезда».
ДТП случилось 14 апреля в 21:45 по местному времени (совпадает с мск) на 131-м км трассы Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. Автобус «Мерседес» съехал в кювет и перевернулся.
В автобусе находились 39 детей и семь взрослых, а также два водителя. Дети в аварии не пострадали, одной из женщин помощь оказали на месте. Пассажиров временно разместили в гостинице. На встречу с ними направился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Тульской области столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. Травмы получили двое детей.
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