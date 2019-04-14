Тула, 15 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Экскурсионный автобус с детьми опрокинулся на трассе под Тулой, травмы получила одна из сопровождавших детей женщин. Об этом со ссылкой на МЧС России по Тульской области сообщает телеканал «Звезда».

71.mchs.gov.ru Перевернувшийся автобус

ДТП случилось 14 апреля в 21:45 по местному времени (совпадает с мск) на 131-м км трассы Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. Автобус «Мерседес» съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 39 детей и семь взрослых, а также два водителя. Дети в аварии не пострадали, одной из женщин помощь оказали на месте. Пассажиров временно разместили в гостинице. На встречу с ними направился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Тульской области столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. Травмы получили двое детей.

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