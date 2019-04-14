Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены в основном жителям регионов с большим количеством вредных производств. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), сообщает портал Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств», — сказал Ионин.

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет. Ранее у пенсионера не учли стаж работы с тяжелыми условиями на Крайнем Севере.

Читайте также: Так плохо, как в России, пенсионную реформу не проводили нигде — эксперт

Подобные случаи были в регионе и раньше. Работавшему в Воркуте электросварщику из Нижнего Тагила вернули 100 тыс. рублей. Рабочий Нижнетагильского металлургического комбината получил 81 тыс. рублей в качестве выплат, а также прибавку в 1,6 тыс. рублей к ежемесячным выплатам, рассказал депутат и отметил, что суммы выплат доходили до 500 тыс. рублей.

«Проблема заключается в том, что эти доплаты людям положены, но носят заявительный характер», — пояснил парламентарий.

Проблема неучтенного стажа может коснуться военнослужащих, их жен, а также людей, необоснованно попавших под арест. Перерасчет могут произвести и тем, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам временно терял трудоспособность. Многие люди не знают, что вправе получить перерасчет, заключил Ионин.

Читайте также: Госдума продлит срок давности привлечения к ответственности НПФ