Симферополь, 14 апреля, 2019, 23:31 — ИА Регнум. На железнодорожной части Крымского моста со стороны полуострова началась укладка рельсов. Об этом сообщил информационный центр проекта «Крымский мост» в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

"Укладка рельсов (стартовала) с керченской стороны», — говорится в сообщении.

Отметим, что работы по укладке рельсов на Крымском мосту теперь идут с двух берегов одновременно.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта 2019 г. мостостроители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Завершающей в работе по установке всех пролетов стал пролет между опорами 219 и 220.

Читайте также: Все пролёты железнодорожной части Крымского моста установлены