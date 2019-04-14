Вильнюс, 14 апреля, 2019, 23:10 — ИА Регнум. В столице Литвы Вильнюсе поздно вечером 14 апреля мужчина ворвался в торговый центр на окраине города и с ножом в руках стал нападать на посетителей. По данным полиции, инцидент произошёл около 22 часов вечера по местному времени (совпадает с московским), сообщает корреспондент ИА REGNUM. По предварительным данным, пострадали четыре человека, о состоянии их здоровья и тяжести полученных травм информации пока нет. Нападение произошло на улице Йонажолё, в торговом центре IKI. Это отдалённый спальный район города.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

По данным портала газеты Lietuvos rytas, нападавший — иностранец. Сотрудникам торгового центра до приезда полиции удалось запереть его в одном из служебных помещений магазина, где мужчина устроил пожар. Портал Delfi отмечает, что мужчина первоначально стал расплёскивать в торговом зале жидкость из бутылки, предположительно это был бензин, а уже когда к нему подоспели сотрудники магазина, достал нож и стал хаотично на всех нападать.

Портал 15min. lt приводит слова свидетелей, в магазине на полу много крови. На месте работает полиция и врачи скорой помощи. Минимум одного из пострадавших из магазина выносили на носилках. Литовские СМИ пишут, что один человек получил ножевое ранение в горло.