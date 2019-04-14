Москва, 14 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменено или задерживается в аэропортах Москвы 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

Dmitry A. Mottl Международный аэропорт Домодедово

По состоянию на 22:53 мск в аэропорту «Домодедово» отменено девять рейсов, еще шесть рейсов задержано. В «Шереметьево» задержано два рейса, во «Внуково» задержано четыре рейса.

Все авиарейсы из аэропорта «Жуковский» на данный следуют по расписанию.

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