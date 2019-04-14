Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Кинокомикс «Шазам» во вторые выходные показов вновь вышел в лидеры домашнего кинопроката. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters.

Цитата из кф «Шазам!», реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США Главные герои

За прошедшие выходные фильм собрал в США ещё $25 млн, таким образом, общая сумма сборов составила около $94 млн. Стоит отметить, что на сегодня картина собрала в мире уже около $259 млн.

Что касается кинокомикса «Хеллбой», в котором главную роль исполнил актер Дэвид Харбор, то он дебютировал крайне неудачно, собрав в США в первые выходные показов лишь 12 млн. Его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes сейча составляет 15%.

Читайте также: Закари Ливай не должен был играть в «Шазаме» главную роль

Напомним, главные роли в фильме «Шазам» исполнили Закари Ливай и Эшер Энджел, снял картину режиссйр Дэвид Ф. Сандберг. Ранее ИА REGNUM сообщило, что изначально Ливай не должен был играть в нём роль взрослого супергероя, актер проходил пробы на другую роль.