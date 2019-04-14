Киев, 14 апреля, 2019, 22:46 — ИА Регнум. На Украине отправлен в отставку первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В пятницу (12 апреля) первый замглавы Службы внешней разведки, генерал Сергей Семочко освобождён от должности», — написал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 г. сотрудники СБУ начали расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко в связи с наличием у него родственников гражданства России.

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