Вашингтон, 14 апреля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Компания Sony не позволила разработчикам многопользовательской игры Destiny 2 реализовать функцию переноса персонажей между игровыми платформами. Об этом 14 апреля сообщил портал PCGamesN.

Steve Maw Sony

Журналист Джейсон Шрайер (редактор Kotaku) заявил, что изначально перенос должен был присутствовать в игре, так решили разработчики из студии Bungie. Однако их договор с издателем Activision, судя по всему, давал Sony возможность влиять на подобные нюансы разработки.

Читайте также: Ремейк Half-Life Black Mesa установил новый рекорд времени разработки

Напомним, в январе 2019 года соглашение между Bungie и Activision было расторгнуто. Джейсон Шрайер отметил: он надеется, что после этого Bungie внесет в игру необходимые изменения.