Киев, 14 апреля, 2019, 22:30 — ИА Регнум. 19 апреля 2019 г. в Киеве на НСК «Олимпийский» могут состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщил спикер штаба В. Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском», — сказал Разумков. — Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти».

По его словам, мероприятие, которое 14 апреля провел действующий глава государства, дебатами не было, а в агитационных митингах Порошенко штаб Зеленского не участвует.

14 апреля представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев в эфире украинского «5 канала» заявил, что действующий президент Украины Пётр Порошенко не намерен приходить 19 апреля на стадион «Олимпийский» для дебатов со своим соперником по второму туру президентских выборов — Владимиром Зеленским.

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