Москва, 14 апреля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«По Фрейду сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни «Ти ж мене підманула». Песня, которая предназначалась для его оппонента Владимира Зеленского, не пришедшего на дебаты, на самом деле им была адресована Украине и ее народу. Подсознательно он высказал обиду народу и стране, отказавшейся поддерживать его кандидатуру на выборах», — цитирует Володина сайта Госдумы.

Продолжение известной песни — уже про Порошенко, рассуждает парламентарий.

«В песне есть продолжение — «Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела» — это про самого Порошенко. Хотя он и не такой молодой, но то что разум потерял — это очевидно. Сегодняшний поток сознания Петра Порошенко только подчеркивает его судорожные попытки ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В итоге Порошенко ждал оппонента почти час, отвечал на вопросы журналистов, а также пел, танцевал и фотографировался.