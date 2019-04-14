Сиэтл, США, 14 апреля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Компания Amazon может работать над созданием собственного бесплатного музыкального сервиса. Об этом 13 февраля сообщил портал Engadget.

Templune Amazon

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, компания может запустить этот сервис уже «на следующей неделе». Отмечается, что пользователи получат бесплатный доступ к «ограниченному каталогу» благодаря рекламе. Издание пишет, что представители компании отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Читайте также: Глава Netflix покинет совет директоров Facebook

Напомним, Amazon уже имеет два платных музыкальных сервиса: Prime Music и Music Unlimited. В 2018 году общее количество их подписчиков составило около 20 млн.