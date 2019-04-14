Чикаго, США, 14 апреля, 2019, 21:57 — ИА Регнум. В сеть утекло видео, которое создатели сериала «Мандалорец» показали на мероприятии Star Wars Celebration, проходящем сейчас в Чикаго (штат Иллинойс, США). Ролик был опубликован 14 апреля на YouTube-канале That Junkman.

Цитата из сериала «Мандалорец». США Мандалорец

Несмотря на то, что велась трансляция презентации, ролик смогли посмотреть только те фанаты «Звездных войн», которые в тот момент присутствовали в зале. Однако они не забыли о других поклонниках и сняли трейлер на смартфоны.

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Напомним, шоу «Мандалорец» выйдет в эфир потокового сервиса Disney+ 19 ноября 2019 года. Должность исполнительного продюсера проекта занимает Джон Фавро. Главные роли в нём исполнили Педро Паскаль («Игра престолов»), Джина Карано («Дэдпул»), Ник Нолти («Мыс страха», «Сорок восемь часов») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).