Триполи, 14 апреля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Военный самолет, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА), сбит к югу от Триполи. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на опубликованное на странице в соцсети операции «Вулкан гнева» сообщение.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло в районе населенного пункта Вади ар-Раби. Удалось ли пилоту военного самолета катапультироваться пока неизвестно.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля генерал Халифа Хафтар, являющийся лидером базирующихся на востоке Ливии военных формирований, объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над Триполи.

Читайте также: МИД Турции: мы очень обеспокоены опасной ситуацией в Ливии

А также: В Триполи планируют ликвидировать «спящие ячейки» — СМИ