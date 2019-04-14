Ясиноватая, ДНР, 14 апреля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат «Лелека-100», принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбит в районе села Крутая Балка под Ясиноватой 13 апреля. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, украинские военные планировали использовать беспилотник для корректировки огня в районе Южнодонбасского водовода.

«Военным преступникам не удалось реализовать задуманное, — отметил Безсонов. — … Беспилотник был сбит, обломки упали в «серой зоне».

Напомним, 13 апреля пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила, что в результате обстрелов территории Донецкой Народной республики военнослужащими Украины была ранена мирная жительница.

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