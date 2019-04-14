Стокгольм, 14 апреля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. В возрасте 83 лет ушла из жизни шведская актриса Биби Андерссон, известная зрителям по ролям в фильмах режиссера Ингмара Бергмана. Об этом 14 апреля сообщила газета Aftonbladet.

gahetna.nl Биби Андерсон

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О смерти Андерссон журналистам сообщила её подруга — кинорежиссёр Кристина Олофсон. Она сообщила, что в последние годы актриса много и тяжело болела.

«Я бы сказал, что ее оплакивает целый кинематографический мир», — сказал пресс-секретарь Шведского института кинематографии Ян Геранссон.

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Напомним, свою первую роль в кино Биби Андерссон исполнила в возрасте 15 лет (фильм «Улыбки летней ночи»). Она также играла в театре шведского города Мальмё, которым руководил Ингмар Бергман. Популярность пришла к ней после его фильмов «Седьмая печать», «Земляничная поляна» и «Лицо».