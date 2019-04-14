Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) на своем поле переиграли московский «Спартак» в матче двадцать третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 14 апреля на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1.

Kremlin.ru Стадион «Ростов Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились защитник Александр Гацкан и нападающий Эльдор Шомуродов. У красно-белых мяч забил полузащитник Роман Зобнин.

После двадцати трех матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Спартак», набравший 36 баллов, находится на пятой позиции.

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