Челябинск, 14 апреля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин за 2018 год стал богаче более чем в два раза. Он показал доход в размере 11 136 480.36 рубля против 4 607 114,76, которые задекларировал в 2017 году. В 2016 году было 5 135 197.27 рубля.

Council.gov.ru Олег Цепкин

Супруга Цепкина тоже прибавила в деньгах. За 2018 год она заработала 1 229 192 рубля, а за 2017-й было 1 110 000. Примечательно, что в 2016 году её доход равнялся скромным 171 161.37 рублям.

В собственности у Цепкина два участка земли под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома, гараж и две иномарки. Супруга сенатора имеет иномарку.

Ирина Гехт заработала в 2018 году 4 879 228.88 рубля. В 2017 году у неё было 4 658 036,18, а в 2016-м — 4 682 111,75. У неё есть две квартиры и автомобиль «БМВ 420I».