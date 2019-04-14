Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Компания Google передает полиции США информацию о местоположении пользователей. От подобных действий уже пострадали невиновные люди. Статью об этом 13 апреля выпустила газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка —

Издание сообщило, что полиция направляет в Google соответствующие запросы. В итоге стражи порядка используют полученную информацию в своих расследованиях. Автор статьи привел примеры конкретных людей, которые были задержаны только за то, что их смартфон находился недалеко от мест преступлений в определённое время.

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Напомним, изначально, отвечая на запрос полиции, Google предоставляет анонимную информацию о местоположении устройств. Однако в случае, если суд вынесет соответствующее решение, компания обязана раскрыть персональные данные пользователей.