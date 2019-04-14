* запрещённая в России организация

Донецк, 14 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. В Донбассе произошла перестрелка между украинскими силовиками и боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, радикалы, прибывшие на днях в Авдеевку, без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса «Царская охота».

Безсонов отметил, что спор между украинскими силовиками и боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кому именно принадлежит территория комплекса, перерос в боестолкновение.

«Потери понесли обе стороны», — отметил глава пресс-службы Народной милиции ДНР.

Напомним, 13 апреля начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил журналистам, что в результате артобстрелов ВСУ погибли в Донбассе двое военнослужащих Народной милиции ДНР.

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