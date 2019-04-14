Тула, 14 апреля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. На уходящей неделе Тульскую область осмотрели с воздуха, подписали соглашение с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, открыли гепатологический центр, решили построить первый храм на криптовалюту и обсуждали доходы сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Эти и другие события — в обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Сверху видно всё

На вертолете Ми-8 тульский губернатор Алексей Дюмин облетел область и проверил готовность к пожароопасному периоду, так как, по его словам, пик весеннего паводка уже прошел. Глава региона резюмировал: без происшествий и подтоплений.

Спасателям Дюмин поручил усилить работу с природными пожарами и создать добровольные команды на наиболее опасных участках. В первую очередь речь идет о населенных пунктах, граничащих с лесами. А тушить возгорания губернатор посоветовал оборудованием, которое производится в Тульской области. Например, Туламашзавод выпускает мобильные пожарные установки.

«Главы администраций районов должны заранее принять меры, чтобы не допустить роста пожаров. Провести совещания с председателями дачных кооперативов, патрулирование зон отдыха, информирование граждан», — сказал Алексей Дюмин.

После в Тулу приехал полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Вместе с тульским лидером они оценили готовность сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к пожарному периоду этого года.

«В регионе выстроена система предупреждения и ликвидации таких ситуаций, и ваша деятельность заслуживает уважения жителей. Тульских спасателей отличают преданность своему делу, готовность к новаторству, способность принимать быстрые верные решения. Благодаря вашему профессионализму в области ежегодно сокращается количество пожаров», — отметил Игорь Щеголев.

Руководитель МЧС подарил региону сертификаты на новую технику, а лучшим спасателям вручил ведомственные награды.

Ранее Алексей Дюмин принимал в гостях министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым подписано соглашение о создании Регионального центра управления. С его помощью область планирует оперативно получать информацию обо всех сферах жизнедеятельности.

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Побороть СПИД

Снижать смертность и инвалидизацию больных вирусными гепатитами в Тульской области будут с помощью нового регионального гепатологического центра. Сюда пригласили работать опытных врачей-инфекционистов, прошедших специальное обучение по оказанию медпомощи пациентам с диагнозом СПИД и вирусными гепатитами.

В гепатологическом центре создали регистр больных «хроническим вирусным гепатитом», исходя из которого составляются адресные заявки на покупку лекарств для конкретного человека. По словам главврача медучреждения Людмилы Асеевой, регистр позволяет не только вести учет пациентов, но и систематизировать лечебную работу, контролировать качество медицинской помощи. Попасть в центр на прием для обследования и назначения лечения может любой пациент по направлению из поликлиники по месту жительства или по вызову в соответствии с регистром.

«Национальный проект «Здравоохранение» ставит перед нами задачу повышения качества медицинской помощи. Комплексный поход к лечению больных вирусными гепатитами, который лег в основу деятельности нового центра, дает возможность успешного лечения даже в сложных случаях», — отметил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

По статистике, сегодня в регионе проживают 7900 человек с хроническим гепатитом С. Ранее они получали лечение в разных больницах. С открытием нового гепатологического центра, где действует принцип «одного окна», можно обследоваться, проконсультироваться и пройти курсовое лечение в одном месте. Ежедневно медучреждение может обслуживать до 50 пациентов, а за год дневной стационар смогут посещать до 276 человек.

Задекларировались

На этой неделе сенаторы и депутаты Госдумы РФ отчитались о доходах. Согласно опубликованным документам, сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев за 2018 год заработал почти 180 млн рублей, а его супруга — почти 9 млн. Член Совета Федерации имеет дом в Англии (на правах совместного пользования с женой и четырьмя детьми) площадью чуть менее 500 квадратов, два земельных участка площадью 14,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 1321,5 квадратов, гостевой дом (258,7 кв. м), гараж (191,9 кв. м), сторожку (25 кв. м) и участок площадью 3815 кв. м для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. К слову сказать, Савельев — один из девяти сенаторов (из 170), имеющих недвижимость за границей.

В гараже у Савельева Maybach 57 и Merсedes-Benz S500 4matic, у супруги — Porsche Cayenne S и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC.

Еще один сенатор Игорь Панченко задекларировал прошлогодние доходы в размере 5,6 млн рублей. Также у представителя Тульской области в Совфеде есть пять земельных участков, жилой дом, два гаража, беседка, баня, гостевой дом и нежилое строение. Две квартиры и два гаража записаны на несовершеннолетнего ребенка, а супруга в документах не указана. В автопарке у сенатора четыре транспортных средства: внедорожники Нива, УАЗ-469Б, грузовики ГАЗ-66 и Ford.

Зампредседателя комитета Госдумы Николай Петрунин отметил в документах доход в 13,3 млн рублей. Депутат нижней палаты Федерального собрания Виктор Дзюба — 6 млн рублей, Владимир Афонский — 4,8 млн, член комитета по культуре Наталья Пилюс — 9,2 млн рублей, Олег Лебедев — 4,6 млн.

Храм за криптовалюту

Уникальный опыт собираются воплотить в жизнь в Тульской области — построить первый в России храм за счет криптовалютных инвестиций. Православный дом святой блаженной Матроны Московской планируют возвести в поселке Заокский.

По данным тульских СМИ, здание обойдет в 6 млн рублей. Выполнить его хотят в традиционном древнерусском стиле с пятикупольной структурой.

Первый камень будущей стройки храма заложат 2 мая. На это событие пригласили всех верующих.

Старые и вымирающие регионы

Тульская область вошла в список российских субъектов, где в 2018 году зафиксирован высокий уровень смертности. В этот же список вошли Ивановская, Новгородская, Псковская, Тверская и Орловская области. Данную статистику на коллегии Министерства труда РФ огласила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, отметив, что структура населения в этих регионах связана с высокой долей граждан пожилого возраста.

К 1 января 2019 года в Тульской области, согласно статистике, проживают 1 478 777 человек, что на 13 тысяч меньше, чем в 2017 году.

Вместе с тем, как ранее сообщало ИА REGNUM , в Тульской области, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, наблюдается тенденция к снижению общей смертности. За 2018 год она сократилась на 2% по отношению к 2017 году. Уменьшилась младенческая смертность на 31%, и это один из лучших показателей в стране.

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