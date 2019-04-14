Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Руководство компании Warner Bros. обеспокоено тем, что личные проблемы Джонни Деппа могут негативно отразиться на третьей части фильма «Фантастические твари». Об этом 13 апреля сообщил портал Screen Rant.

Georges Biard Джонни Депп

Согласно информации, поступившей от инсайдеров, многие женщины, занимающие в компании должности руководителей, испытывают беспокойство по поводу работы с актером и думают о том, как всё происходящее повлияет на моральный дух сотрудниц Warner Bros.

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Напомним, ранее издание Page Six опубликовало видео, в котором бывшая жена Джонни Деппа — Эмбер Хёрд рассказала о том, как актер применял насилие по отношению к ней. До этого Депп сам обвинял бывшую жену в том, что она била его.