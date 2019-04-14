Кострома, 14 апреля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. В Костромской области на восьмой день поисков в реке обнаружили тело одного из пропавших мальчиков. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«14 апреля в воде в реке Унжа в черте г. Мантурово обнаружено тело 7-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты в настоящее время работают на месте обнаружения тела ребенка.

Напомним, 6 апреля после дневной прогулки в поселке Лесобаза Мантуровского района не вернулись домой двое школьников, мальчики 7 и 8 лет. По данному факту следственным управлением следственного комитета РФ по Костромской области была начата доследственная проверка.

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