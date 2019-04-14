Санкт-Петербург, 14 апреля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался 81-летний скульптор, народный художник России Анатолий Дёма. Об этом написал доцент кафедры средового дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук на своей странице в соцсети Facebook.

young_fellow Гвоздика

«Умер Анатолий Гордеевич Дема», — отметил он.

Ткачук уточнил, что народного художника России, заведующего кафедрой скульптуры СПГХПА им А.Л. Штиглица не стало 13 апреля.

Другие подробности он не привел.

Отметим, что скульптор Анатолий Дема был известен созданием памятников Александру Пушкину в Сургуте, российскому флоту на «Адмиралтейских верфях», судостроителям Северодвинска и многим другим.