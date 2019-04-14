Джакарта, 14 апреля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Перед назначенными на 17 апреля президентским выборами в Индонезии завершилась избирательная кампания и наступил трехдневный период «тишины», во время которого запрещается агитация и публикация социологических данных, сообщает 14 апреля Синьхуа.

prometeus_86 Индонезия

За пост главы государства ведут борьбу действующий президент и лидер гонки, по данным социологических опросов, Джоко Видодо и председатель оппозиционной партии «За великую Индонезию» Прабово Субианто. Инаугурация победителя состоится в октябре.