Вашингтон, 14 апреля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Поклонники процедурно-генерируемого мира игры No Man's Sky нашли себе новую забаву, они стали составлять карту черных дыр. Об этом 13 апреля сообщил портал Collider.

Blake Patterson No Man's Sky

Группа энтузиастов назвала свой проект Black Hole Suns. Отмечается, что на сегодня карта насчитывает уже более 3 тыс. объектов. Геймеры нашли определённые закономерности в формировании координат и на их основе выпустили инструкцию и онлайн-калькулятор.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели No Man's Sky показали журналистам VR-режим, который, как ожидается, появится в игре летом 2019 года. Эксперты отметили, что нововведение весьма оживило игровой процесс.