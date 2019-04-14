Санкт-Петербург, 14 апреля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле разгромил махачкалинский «Анжи» в матче двадцать третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 14 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) — 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) — 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сердар Азмун, Бранислав Иванович, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси (дубль).

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) — 50

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) — 5-0

После двадцати трех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. Клуб «Анжи», набравший 19 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Анжи (Махачкала) 5-0

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