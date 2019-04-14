Дидье Маруани и Барбара Дитрих в Москве рассказали о космосе — фоторепортаж
Москва, 15 апреля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ в День космонавтики прошёл мастер-класс «Космос доступен каждому», который посетили дети с ограниченными возможностями и онкопациенты. Их поддержала международная команда проекта «Небо.Космос» — Джефф Монсон, Дидье Маруани, Барбара Дитрих и Ксения Безуглова.
Видеосообщение прислала американский астронавт Николь Скотт, в котором она говорила об уроках, полученных ей в космосе: мы все живём на одной планете Земля, мы все разные и живем в разных странах, но граница у нас одна. Космонавт видит в иллюминатор Землю и тонкую голубую полоску атмосферы, которая отделяет нас от черноты космоса и даёт нам всем жизнь, связывая всех вместе.
Политик и спортсмен Джефф Монсон, обращаясь с приветствием к детям, говорил о мечтах, которые были у всех в детстве и про которые взрослые успевают забыть за будничной суетой. Он пожелал, чтобы ребята сохраняли и продолжали верить в них, несмотря на все трудности жизни. А опираясь на свои таланты, которые есть у каждого человека, добивались их реализации.
Французский музыкант группы Space Дидье Маруани поделился тем, что значит для него космос:
«С самого детства я мечтал о космосе, и поэтому назвал свою группу Space, что означает пространство, космос. Мы были в Воронеже и рисовали с детьми космос. Я мечтал, чтобы моя музыка звучала не только на Земле, но и в космосе, и наконец-то астронавты исполнили с орбиты импровизацию музыки группы, показав это через видеообращение».
Владелица международного журнала Diplomatic World Барбара Дитрих прилетела из Бельгии и привезла в подарок картину «Голубь Мира». Она сказала, что очень важно взрослым рисовать космос вместе с детьми.
Ксения Безуглова, являясь действующим мастером спорта и обладательницей титула «Мисс мира-2013» среди девушек в инвалидных колясках, поделилась авторской техникой, как радоваться жизни всегда, несмотря ни на какие трудности, и обещала сделать всё, чтобы человек с инвалидностью смог полететь в космос.
Участники международного проекта соберут рисунки и инсталляции, выполненные детьми и взрослыми из 30 стран, в одну большую передвижную выставку, сообщила ведущая Алёна Кузьменко, идейный вдохновитель и основатель общественного движения Unity в России. Движение оказывает психологическую и эмоциональную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, развивая интегративный подход, который продвигают во многих странах мира. Проведение выставки подтвердили White Porch Gallery (Майами, США) и Музей истории эмиграции в Париже.
Организаторами мероприятия выступили движение Unity (Россия), Space for Art Foundation (США) и команда «Энергия» (школа №18, Красногорск, Московская область).