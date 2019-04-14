Москва, 15 апреля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ в День космонавтики прошёл мастер-класс «Космос доступен каждому», который посетили дети с ограниченными возможностями и онкопациенты. Их поддержала международная команда проекта «Небо.Космос» — Джефф Монсон, Дидье Маруани, Барбара Дитрих и Ксения Безуглова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Барбара Дитрих и Джеф Монсон у росписанного скафандра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Барбара Дитрих, Алена Кузьменко, Дидье Маруани и Ксения Безуглова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети рисуют Космос

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Видеосообщение прислала американский астронавт Николь Скотт, в котором она говорила об уроках, полученных ей в космосе: мы все живём на одной планете Земля, мы все разные и живем в разных странах, но граница у нас одна. Космонавт видит в иллюминатор Землю и тонкую голубую полоску атмосферы, которая отделяет нас от черноты космоса и даёт нам всем жизнь, связывая всех вместе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росписанный скафандр

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видеообращение Николь Скотт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джеф Монсон

Политик и спортсмен Джефф Монсон, обращаясь с приветствием к детям, говорил о мечтах, которые были у всех в детстве и про которые взрослые успевают забыть за будничной суетой. Он пожелал, чтобы ребята сохраняли и продолжали верить в них, несмотря на все трудности жизни. А опираясь на свои таланты, которые есть у каждого человека, добивались их реализации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джозеф Монсон и Дидье Маруани смотрят видео с исполнения музыки группы Space на корабле в космосе и на Земле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алена Кузьменко на арт мастер классе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка

Французский музыкант группы Space Дидье Маруани поделился тем, что значит для него космос:

«С самого детства я мечтал о космосе, и поэтому назвал свою группу Space, что означает пространство, космос. Мы были в Воронеже и рисовали с детьми космос. Я мечтал, чтобы моя музыка звучала не только на Земле, но и в космосе, и наконец-то астронавты исполнили с орбиты импровизацию музыки группы, показав это через видеообращение».

Владелица международного журнала Diplomatic World Барбара Дитрих прилетела из Бельгии и привезла в подарок картину «Голубь Мира». Она сказала, что очень важно взрослым рисовать космос вместе с детьми.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Барбара Дитрих дарит картину Голубь Мира, Алена Кузьменко и Дидье Маруани

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джеф Монсон на арт мастер е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Ксения Безуглова, являясь действующим мастером спорта и обладательницей титула «Мисс мира-2013» среди девушек в инвалидных колясках, поделилась авторской техникой, как радоваться жизни всегда, несмотря ни на какие трудности, и обещала сделать всё, чтобы человек с инвалидностью смог полететь в космос.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ксения с детьми на арт мастер классе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вперед, на Марс !

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Участники международного проекта соберут рисунки и инсталляции, выполненные детьми и взрослыми из 30 стран, в одну большую передвижную выставку, сообщила ведущая Алёна Кузьменко, идейный вдохновитель и основатель общественного движения Unity в России. Движение оказывает психологическую и эмоциональную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, развивая интегративный подход, который продвигают во многих странах мира. Проведение выставки подтвердили White Porch Gallery (Майами, США) и Музей истории эмиграции в Париже.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Краски и кисти

Организаторами мероприятия выступили движение Unity (Россия), Space for Art Foundation (США) и команда «Энергия» (школа №18, Красногорск, Московская область).