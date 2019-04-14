Москва, 14 апреля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Анатолий Чубайс — председатель правления «Роснано» — в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс», появившуюся в РФ в 1990-е гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Есть факт: у меня высокий отрицательный рейтинг — это очевидная правда», — считает он и добавил: «Если ты пнул этого самого, с отрицательным рейтингом, ну очевидно, ты получил позитив».

«1990-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей», и «в этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — добавил он, отметив, что «мы все так устроены».

Чубайс в 1990-х гг. занимал должность председателя Госкомитета РФ по управлению гос. имуществом, работал зампредседателя правительства, затем руководил администрацией президента РФ, также несколько месяцев был министром финансов.

В январе 2019 г. председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что РФ является одной из наиболее энергорасточительных стран в мире. Он полагает, что это связано с низкой стоимостью электроэнергии. При этом, по его же словам, население РФ платит за электроэнергию в 2 раза меньше, чем жители других стран.