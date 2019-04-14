Калуга, 14 апреля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Более 240 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, было выявлено за три месяца 2019 года сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД калужского регионального УМВД России. Об этом сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

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Отмечается, что пьяный за рулём не только грубо нарушает Правила дорожного движения, но и подвергает других участников дорожного движения смертельному риску. Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей показал, что наиболее аварийно-опасным днем недели является воскресенье.

Между тем, за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Аналогичная ответственность предусмотрена за передачу права управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования.

Водители, ранее подвергнутые административному наказанию за совершение подобных действий и повторно управляющие автотранспортом в нетрезвом состоянии, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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