В калужской колонии строгого режима откроется церковная библиотека
Калуга, 14 апреля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В исправительной колонии №3 УФСИН России по Калужской области состоялся молебен по случаю основания здания церковной библиотеки.
Как сообщила 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, торжества начались с Божественной литургии, в храме в честь Калужской иконы Божией Матери, на которой исповедовалось 60, а причащалось 45 человек. После литургии состоялся крестный ход к месту возведения нового здания, где был отслужен молебен на начало строительства.
Протоиерей Дмитрий Сахаров назвал начало строительство церковной библиотеки важным событием для осужденных, содержащихся в исправительном учреждении. В настоящее время в этой колонии строгого режима отбывают наказание более тысячи человек. Церковная библиотека станет местом, где заключенные будут обогащаться знаниями о православии, многовековой культуре народов России, истории русской государственности, религии, истории и культуре народов мира.
В церемонии вместе с осужденными приняли участие: духовенство Калужской митрополии и братия Свято-Введенского монастыря Оптиной пустыни.
Напомним, на 1 января 2019 года в исправительных учреждениях Калужской области содержится более четырех тысяч осужденных. В системе УФСИН региона действуют семь православных храмов, и пять молитвенных комнат для осужденных. Количество осужденных в религиозных общинных составляет более 500 человек. На занятиях с осужденными изучаются основные положения священных книг, показываются видеофильмы на религиозные темы, ведется радиотрансляция проповедей и рассказов о духовной жизни.