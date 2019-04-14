Калуга, 14 апреля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В исправительной колонии №3 УФСИН России по Калужской области состоялся молебен по случаю основания здания церковной библиотеки.

40.fsin.su В колонии строгого режима заложили первый камень в строительстве церковной библиотеки

Как сообщила 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, торжества начались с Божественной литургии, в храме в честь Калужской иконы Божией Матери, на которой исповедовалось 60, а причащалось 45 человек. После литургии состоялся крестный ход к месту возведения нового здания, где был отслужен молебен на начало строительства.

Протоиерей Дмитрий Сахаров назвал начало строительство церковной библиотеки важным событием для осужденных, содержащихся в исправительном учреждении. В настоящее время в этой колонии строгого режима отбывают наказание более тысячи человек. Церковная библиотека станет местом, где заключенные будут обогащаться знаниями о православии, многовековой культуре народов России, истории русской государственности, религии, истории и культуре народов мира.

В церемонии вместе с осужденными приняли участие: духовенство Калужской митрополии и братия Свято-Введенского монастыря Оптиной пустыни.

Напомним, на 1 января 2019 года в исправительных учреждениях Калужской области содержится более четырех тысяч осужденных. В системе УФСИН региона действуют семь православных храмов, и пять молитвенных комнат для осужденных. Количество осужденных в религиозных общинных составляет более 500 человек. На занятиях с осужденными изучаются основные положения священных книг, показываются видеофильмы на религиозные темы, ведется радиотрансляция проповедей и рассказов о духовной жизни.