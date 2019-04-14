Мадрид, 14 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Чешский голкипер мадридской команды «Атлетико» Ян Облак является лучшим вратарем в мире, заявил главный тренер команды Диего Симеоне по итогам матча 32-го тура испанской Примеры с клубом «Сельта». Его слова приводит 14 апреля портал Goal.com (EN).

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«Облак — лучший голкипер в мире», — заявил Симеоне и добавил, что команде «Атлетико» повезло иметь такого вратаря.

Также главный тренер команды считает, что за время нахождения в клубе голкипер стал лучше и значительно прибавил.

Кроме этого, Диего Симеоне отметил, что Облак пришел в клуб, когда уже начал выступать в Лиге чемпионов и он это заслужил своими прогрессом, работой и усилиями.

Отметим, матч 32-го тура испанской Примеры между клубами «Атлетико» и «Сельта» прошел 13 апреля и закончился со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.