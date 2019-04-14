Киев, 14 апреля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко вызвал своего соперника во втором туре — шоумена Владимира Зеленского на очередные дебаты, на этот раз на телеканале ICTV 15 апреля. Об этом Порошенко заявил сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где действующий глава государства безуспешно ждал своего соперника Зеленского на дебаты.

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Напомним, что история с дебатами между Порошенко и Зеленским стала центральной в преддверии второго тура. Сперва Зеленский вызвал Порошенко на стадион, и тот согласился и сразу же перехватил инициативу — дебаты действующий президент предложил провести сегодня, 14 апреля.

Но Зеленский заявил, что дебаты на стадионе должны пройти 19 апреля. На это Порошенко ответил, что 19 апреля дебаты, согласно действующему законодательству, должны пройти в эфире общественного телевидения Украины, и картинку дебатов со стадиона ну никак нельзя показать в прямом эфире.

В итоге сегодня Порошенко пришел к стадиону «Олимпийский» и почти час распинался перед журналистами, якобы ожидая Зеленского. Тот, конечно же, не явился.

В итоге ожидание Порошенко превратил в собственный пиар, после окончания времени «дебатов» фактически занялся прямой агитацией, а затем позвал всех собравшихся уже на сам стадион для общего фотографирования.

Также Порошенко заявил, что зовет Зеленского на дебаты на канале ICTV 15 апреля вечером.