Москва, 14 апреля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу закупки его страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом Песков заявил сегодня, 14 апреля, в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков отметил, что те страны, которые способны вести себя суверенно и самостоятельно, «в принципе можно по пальцам пересчитать». И Турция, по словам Пескова, к таким странам относится.

При этом он подчерунул, что давление на Турцию в связи с её желанием купить российские ЗРК С-400 оказывается беспрецедентное.

«Мы приветствуем ту позицию, достаточно жёсткую и безапелляционную, которую занял президент Эрдоган», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в Москве считают, что только такая позиция позволит странам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.