Москва, 14 апреля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram отметили пользователи ряда стран, включая Россию. Об этом 14 апреля можно узнать из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои на популярных интернет-ресурсах.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Сбои в работе Instagram начались около 13:00 мск, в работе Facebook — около 13:30 мск. По данным Downdetector у 46% пользователей Instagram есть проблемы с авторизацией, 44% жалуются на проблемы с загрузкой ленты новостей, жалобы 12% связаны с веб-сайтом социальной сети.

Пользователи Facebook испытывают сложности с доступом к сайту.

Жалобы поступают от жителей Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Малайзии, США и других стран. В России большинство жалоб приходит от пользователей, проживающих в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах в работе сервисов компании «Яндекс». Пользователи испытывали сложности при работе с сайтом, платёжным сервисом и почтовой программой.