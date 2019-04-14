Монте-Карло, Монако, 14 апреля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл в мачте финала квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло французского спортсмена Уго Умбера и вышел в основную сетку соревнований.

(сс) Carine06 Андрей Рублев

Рублёв одолел француза в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 29 минут. За это время российский спортсмен один раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и смог реализовать 3 брейк-пойнта. Его оппонент за это же время ни разу не подал навылет, трижды ошибся при подаче и смог реализовать один брейк-пойнт.

Это была первая встреча теннисистов. Соперник Рублева по первому кругу определится позднее.

Отметим, кроме Андрея Рублева в турнире участвуют ещё два российских теннисиста Карен Хачанов и Даниил Медведев. Хачанов начнет турнир со второго круга, а соперником Медведева в первом станет Жоау Суоза из Португалии.