Калуга, 14 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Представители исполнительной и законодательной власти Калужской области в Совете Федерации отчитались о доходах своих и своих супругов по итогам 2018 года. Декларации размещены на официальном портале Совета Федерации РФ.

ИА REGNUM Совет Федерации

Так, декларированный доход члена Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области сенатора Алексея Александрова в 2018 году составил 8 млн 161 тыс. 508 рублей 63 коп. В 2017 году сенатор Александров заработал 6 млн 518 тыс. 694 руб. За год доход члена Совета Федерации увеличился на 1 млн 642 тыс. 814 руб. 63 коп.

Между тем, супруга сенатора Александрова в 2018 году заработала 25 млн 444 тыс. 204 руб.79 коп. В 2017 году её доход составил 6 млн 446 тыс. 109 руб. В итоге за прошлый год супруга Александрова стал богаче на 18 млн 998 тыс. 95 руб. 79 коп.

Согласно официальной декларации чете Александровых принадлежит шесть земельных участков площадью от 1020 до 4200 кв. м. У Александровых пять жилых домов. Сам сенатор владеет домом площадью 321,50 кв. м. У супруги два жилых дома — 647 и 174 кв. м. Кроме того, она имеет одну четвертую долю еще в трёх жилых домах — в двух по 684,40 кв. м и в одном 679,20 кв. м. У семьи Александровых имеется шесть квартир. У самого сенатора во владении три квартиры: 115,70 кв. м, 63,70 кв. м и 180,20 кв. м. Супруга Александрова тоже владеет тремя квартирами: 207,50 кв. м, 62,90 кв. м и 74,20 кв. м, а также гаражом 97,90 кв. м. Александровым принадлежит и четыре нежилых помещения: 263,70 кв. м, 213,50 кв. м, 12,80 кв. м и 88,60 кв. м. У супруги сенатора в собственности бассейн с подсобным помещением в 56,60 кв. м; гостевой дом в 53 кв. м и летняя кухня — 1 кв. м.

В пользовании супруги сенатора Александрова находятся два участка земли под индивидуальное жилищное строительство — в 1200 кв. м и в 227 кв. м. У самого Александрова в пользовании квартира в 207 кв.м. Кроме этого, одной квартирой — в 95 кв. м супруги пользуются совместно. У сенатора Александрова в собственности автомобиль Mercedes Benz S 350 D 4MATIC. У супруги два автомобиля: BMW 320 и Toyota Solara.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области сенатор Юрий Волков в 2018 году заработал 5 млн 073 тыс. 693 руб. 36 коп. В 2017 году доход Волкова составил 4 млн 722 тыс. 36 руб. За год доход сенатора увеличился на 351 тыс. 657 руб.

Супруга Юрия Волкова заработала в 2018 году 10 млн 749 тыс. 328 руб. 38 коп. В 2017 году её доход составил 10 млн 18 тыс. 337 руб. За год доход у супруги сенатора стал больше на 830 тыс. 991 руб. 38 коп. Супругам Волковым принадлежит два земельных участка площадью 5449 кв. м и 7500 кв. м, жилой дом 1614,5 кв. м и три квартиры 159,6 кв. м, 133,1 кв. м и 145,9 кв. м. Кроме того у четы имеются нежилое помещение 1893,9 кв. м, два здания КПП 98,2 и 57,3 кв. м. Владеют Волковы комплексом сетей: водопровода (доля), газопровода (доля), канализации (доля), ливневой канализации (доля), электроснабжения (доля), наружного освещения (доля), слаботочной канализации (доля), а также дорогой (доля).

У сенатора Юрия Волкова в собственности два легковых автомобиля Mercedes Benz Gl350 Bluetec 4 MA и Toyota Land Cruiser. Также Волков владеет прицепами для гидроцикла МЗСА 817 708 и для квадроцикла МЗСА 817 711. У супруги сенатора в собственности три автомобиля: Mercedes Benz GLl350 Bluetec 4matic, Mercedes Benz S500 4M и Toyota RAV4. Она также владеет самоходной машиной Yamaxa YFM 660FWA, гидроциклом Kawasaki JT1500A и катером Cobra Elegance 2050.