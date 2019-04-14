Пермь, 14 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями МЧС. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщение о возгорании поступило в региональное ведомство в 11:25 по местному времени (09:25 мск). Пожар произошёл на НПЗ, расположенном на улице Промышленной в Перми. Ко времени прибытия пожарных на место происшествия наблюдалось факельное горение установки первичной переработки нефти.

На месте пожара находились девять рабочих, которые были эвакуированы спасателями в безопасную зону. Всего в ликвидации пожара приняли участие 64 человека и 18 единиц техники.

Полная ликвидация пожара произошла в 12:32 по местному времени (10:32 мск). Погибших и пострадавших нет. Угроза населению и экологической обстановке в городе отсутствует.

Установка первичной переработки нефти, где произошёл пожар, остановлена. Предприятие продолжат работу в штатном режиме. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на продуктовом складе в городе Южно-Сахалинске. Площадь пожара достигла 450 кв. метров. Пострадавших нет.